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Албания заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

Албания заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном Албания заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 19:23
Албания заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

Албания заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Албании Олта Джачка на встрече с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи обсуждались нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, а также региональные вопросы.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Был сделан акцент на важность политического диалога и контактов на высоком уровне между двумя странами в контексте расширения двустороннего сотрудничества. Подчеркнута значимость "Южного газового коридора" в плане сотрудничества в области энергетики, которое является одним из основных направлений азербайджано-албанских отношений.

Предоставив информацию о провокациях армянской стороны, министр Дж.Байрамов отметил, что это является грубым нарушением трехсторонних заявлений, а также договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля, и подрывает посреднические усилия.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Албании в рамках международных организаций, стороны обозначили важность продолжения консультаций по представляющим интерес международным и региональным вопросам.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с дальнейшим укреплением политических отношений между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlbaniya Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişafında maraqlıdır

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