Алан Дункан: Азербайджан и Великобритания должны ставить амбициозные цели на будущее

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Великобритания должны ставить перед собой амбициозные цели на будущее. Как сообщает Report, об этом министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан написал в своей статье, посвященной саммиту Восточного партнерства, проходящего сегодня в Брюсселе.

"В Азербайджане Великобритания продолжает выполнять взятые на себя обязательства и во главе с BP на международном уровне содействует развитию морской нефтегазодобывающей промышленности в регионе Каспийского моря", - отмечается в статье.

По мнению А. Дункана, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор демонстрируют продуктивное сотрудничество Великобритании и Азербайджана за последние 25 лет.

"Эти инвестиции в инфраструктуру позволили Азербайджану впервые за свою историю процветать как поистине независимая, суверенная страна", - говорится в статье.

По словам А. Дункана, связи двух стран в сфере культуры и образования развиваются с поразительной скоростью.

"Все больше молодых людей в Азербайджане хотят изучать английский язык, учиться в университете Великобритании или работать в одной из 450 британских компаний, которые работают в Азербайджане. Я убежден, что связи между людьми также будут развиваться по мере расширения нашего сотрудничества в сфере искусства, литературы, музыки, высшего образования и спорта", - отмечается в статье.

"Более тесное сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом станет важным шагом в реализации столь важных для населения Азербайджана реформ", - отмечает А. Дункан.