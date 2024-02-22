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Аль-Мавали: Проходящая в Баку сессия АПА внесет свой вклад в работу организации

Аль-Мавали: Проходящая в Баку сессия АПА внесет свой вклад в работу организации Сессия Азиатской парламентской ассамблее здесь в Баку признана достичь успеха и внести свой вклад в работу организации.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 11:55
Аль-Мавали: Проходящая в Баку сессия АПА внесет свой вклад в работу организации

Проходящая в столице Азербайджана сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) призвана внести свой вклад в работу организации.

Как передает Report, об этом председатель Меджлис аш-Шура Султаната Оман Халид бин Хилал Аль Мавали заявил в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

"Сотрудничество в рамках Азиатской парламентской ассамблеи должно стимулировать достижение множества наших целей в области устойчивого развития. Вопрос устойчивого развития важен для будущих поколений не только в Азии, но и во всем мире. Все страны должны брать с нас пример. Оман подтверждает свою приверженность сотрудничеству со всеми, кто стремится к устойчивому развитию", - сказал Аль Мавали.

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