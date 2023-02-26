Аль-Джассер: Азербайджан, как активный член банка, вносит большой вклад в деятельность ИБР

Исламский банк развития гордится членством Азербайджана в этой структуре, и наша страна, всегда являясь активной участницей, вносит большой вклад в деятельность ИБР.

Исламский банк развития гордится членством Азербайджана в этой структуре, страна, всегда являясь активным членом банка, вносит большой вклад в деятельность ИБР.

Как сообщает Report, об этом заявил президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Подчеркнув, что сотрудничество между Исламским банком развития и Азербайджаном имеет успешную историю, Мухаммад Сулейман Аль-Джассер отметил важность реализуемых совместных проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры в стране, и сказал, что существует большой потенциал для расширения взаимодействия.