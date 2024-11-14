Активист: Мигранты в Европе страдают от насилия и бесчеловечного отношения

18:03

Цель сегодняшней молчаливой акции - выразить протест против жестокого обращения с мигрантами в Европе и бесчеловечного отношения к ним.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Общественного объединения "Поддержка инновационного просвещения женщин и детей" Айнур Зульфугарова, участвовавшая в акции протеста против давления на мигрантов в Европе.

"В миграционных процессах женщины и дети становятся жертвами насилия, что приводит к серьезным психологическим травмам. В местах размещения мигрантов слабо организовано медицинское обследование, а антисанитария способствует распространению инфекционных заболеваний", - сказала она журналистам.

Председатель общественного объединения "Поддержка развития и реформ" Рамиль Алиев, в свою очередь, отметил необходимость постоянной защиты прав мигрантов в условиях растущей несправедливости. "Кроме нарушения их прав, дети мигрантов остаются без образования и подвергаются нападкам в учебных заведениях. У них возникают трудности с поиском адвокатов, а условия содержания крайне негигиеничны. При пересечении границы им создаются дополнительные препятствия", - подчеркнул он.

Молодежная активистка Шабнам Ибрагимли со своей стороны напомнила, что миграция является глобальной проблемой. "Мы стремились привлечь внимание к этой важной теме", - добавила она.