Активист из Гваделупы: Мы постоянно сталкиваемся с репрессиями со стороны французских властей

15:40

Борьба, которую мы ведем в Гваделупе, очень тяжелая, поскольку наш регион все еще находится под колониальным гнетом Франции, а население сталкивается с репрессиями.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Гваделупы, заместитель генерального секретаря UPLG Али Мерил на пресс-конференции в пятницу в Баку, посвященной презентации "Отчета о нарушениях прав человека на заморских территориях Франции".

Он отметил, что вопрос нарушения прав человека в Гваделупе является ежедневной заботой представляемой им организации: "В целом, наш народ живет в постоянном страхе. Ярким примером этого является гибель Жан-Пьера Клода или 'Клодо', во время обычной дорожной проверки".

Он отметил, что три семьи, чьи родственники погибли в результате насилия и репрессий французских сил, сейчас вместе со своими адвокатами борются за то, чтобы следственные органы Франции провели справедливое расследование и обеспечен прозрачный судебный процесс: "Однако, им трудно добиться того, чтобы следственные органы провели объективное расследование и довели дело до суда. Мы верим, что народ Гваделупы, как и все народы, имеет свои права, наше требование заключается в том, чтобы права человека в Гваделупе уважались так же, как и во всем мире".

По его словам, требования местного населения о защите прав человека и независимости сталкиваются с репрессиями со стороны властей Франции: "Колониальный режим Франции делает все, чтобы помешать жителям Гваделупы жить и работать на своей земле. Проблемы безопасности, нехватка питьевой воды, дорогая жизнь, безработица, все это делается для того, чтобы заставить людей покинуть остров. За последние 60 лет ответом Франции на стремление народа к свободе, к суверенитету и независимости были репрессии, расизм и отрицание прав человека. Нынешнее правительство Франции не намерено признавать и защищать права человека ни в Гваделупе, ни в других своих колониях. Оно открыто заявляет о судебном преследовании людей, протестующих против роста цен. Такие действия Франции показывают, что репрессии против населения в Гваделупе, Мартинике и других колониях будут продолжаться".