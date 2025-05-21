Казахстанский Актау объявлен "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год.
Как сообщает Report, об этом говорится в Декларации, подписанной 21 мая на неформальном Саммите глав государств Организации Тюркских Государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.
Отмечается, что выражается намерение государств-членов по дальнейшему расширению отрудничества по вопросам, связанным с молодежью, как важного элемента укрепления культурных и гуманитарных связей, направленных на содействие взаимопониманию, солидарности и общему будущему между тюркскими государствами, одобряются передовые достижения программ обмена в области молодежи и спорта в рамках ОТГ, а также объявление города Актау в Казахстане "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год по инициативе ТЮРКСОЙ.