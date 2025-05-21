Актау объявлен "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год

Казахстанский Актау объявлен "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год.

Казахстанский Актау объявлен "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в Декларации, подписанной 21 мая на неформальном Саммите глав государств Организации Тюркских Государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

Отмечается, что выражается намерение государств-членов по дальнейшему расширению отрудничества по вопросам, связанным с молодежью, как важного элемента укрепления культурных и гуманитарных связей, направленных на содействие взаимопониманию, солидарности и общему будущему между тюркскими государствами, одобряются передовые достижения программ обмена в области молодежи и спорта в рамках ОТГ, а также объявление города Актау в Казахстане "культурной столицей тюркского мира" на 2025 год по инициативе ТЮРКСОЙ.