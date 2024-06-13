Актам Хаитов: Сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном выведено на качественно новый уровень

Узбекистан искренне дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с братским Азербайджаном.

Узбекистан искренне дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с братским Азербайджаном.

Как передает Report об этом журналистам сказал председатель Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов.

Он подчеркнул, что в последние годы многовековая дружба и сотрудничество двух братских народов выведены на качественно новый уровень.

Глава партии также отметил поддержку территориальной целостности Азербайджана, особо подчеркнув установление мира и стабильности в Карабахе и дав высокую оценку темпам проводимых там восстановительных работ.

"Мы уверены, что в ближайшей перспективе Карабах под мудрым руководством глубокоуважаемого господина Ильхама Алиева вновь превратится в цветущий и благополучный край, став еще одним прекрасным бриллиантом в ожерелье великолепного Азербайджана" - сказал он.