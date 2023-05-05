Аккан Сувер: Гейдар Алиев приложил много усилий для разрешения азербайджано-армянского конфликта

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предпринимал важные шаги и усилия для разрешения азербайджано-армянского конфликта.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предпринимал важные шаги и усилия для разрешения азербайджано-армянского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил председатель Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер в ходе панели "Азербайджано-армянский конфликт и Гейдар Алиев" на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

А.Сувер отметил, Г.Алиев понимал, что для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта требуется комплексный подход, поэтому действовал, учитывая все важные внутри- и внешнеполитические факторы.

По его словам, на данный момент для нормализации отношений между странами нужно, чтобы Армения действовала независимо от России, Франции и Ирана.

"Союзники Армении - Россия и Иран пытаются подавить конструктивные усилия ЕС по разрешению конфликта. А это означает, что разногласия между двумя странами будут продолжаться. Вашингтон также хочет стать новым игроком в регионе. Но Армения должна понимать, что должна действовать самостоятельно",- добавил он.

А.Сувер подчеркнул, что создание Арменией альянсов против Азербайджана подрывает мирный процесс: "В интересах Армении искать пути по достижению мира, так как если она сядет за стол переговоров, нам всем удастся решить множество проблем".

Профессор также отметил важность создания Зангезурского коридора.

"Еще одной задачей для нормализации отношений является обеспечение транспортной связи между Азербайджаном и Турцией, которая будет проходить через Армению. Это важно для создания долгосрочного мира в регионе",- сказал Сувер.