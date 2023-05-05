О нас

Аккан Сувер: Гейдар Алиев приложил много усилий для разрешения азербайджано-армянского конфликта

Аккан Сувер: Гейдар Алиев приложил много усилий для разрешения азербайджано-армянского конфликта Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предпринимал важные шаги и усилия для разрешения азербайджано-армянского конфликта.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 13:06
Аккан Сувер: Гейдар Алиев приложил много усилий для разрешения азербайджано-армянского конфликта

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предпринимал важные шаги и усилия для разрешения азербайджано-армянского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил председатель Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер в ходе панели "Азербайджано-армянский конфликт и Гейдар Алиев" на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

А.Сувер отметил, Г.Алиев понимал, что для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта требуется комплексный подход, поэтому действовал, учитывая все важные внутри- и внешнеполитические факторы.

По его словам, на данный момент для нормализации отношений между странами нужно, чтобы Армения действовала независимо от России, Франции и Ирана.

"Союзники Армении - Россия и Иран пытаются подавить конструктивные усилия ЕС по разрешению конфликта. А это означает, что разногласия между двумя странами будут продолжаться. Вашингтон также хочет стать новым игроком в регионе. Но Армения должна понимать, что должна действовать самостоятельно",- добавил он.

А.Сувер подчеркнул, что создание Арменией альянсов против Азербайджана подрывает мирный процесс: "В интересах Армении искать пути по достижению мира, так как если она сядет за стол переговоров, нам всем удастся решить множество проблем".

Профессор также отметил важность создания Зангезурского коридора.

"Еще одной задачей для нормализации отношений является обеспечение транспортной связи между Азербайджаном и Турцией, которая будет проходить через Армению. Это важно для создания долгосрочного мира в регионе",- сказал Сувер.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi