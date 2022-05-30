Akıncı возвращается в Турцию

Беспилотный летательный аппарат Akıncı возвращается из Азербайджана в Турцию.

Беспилотный летательный аппарат Akıncı возвращается из Азербайджана в Турцию.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал технический директор турецкой компании Baykar Savunma, создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar Сельджук Байрактар.

“Он приносит нам из Баку, Карабаха, Шуши воздух Азербайджана... Половина наших сердец осталась в Шуше, другая половина - в Баку...", - написал Байрактар.