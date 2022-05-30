Akıncı возвращается в Турцию

Беспилотный летательный аппарат Akıncı возвращается из Азербайджана в Турцию.
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал технический директор турецкой компании Baykar Savunma, создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar Сельджук Байрактар.
“Он приносит нам из Баку, Карабаха, Шуши воздух Азербайджана... Половина наших сердец осталась в Шуше, другая половина - в Баку...", - написал Байрактар.
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk)
#AKINCIPT-5 ️
Azerbaycan’dan dönüş yolunda.
Bize Bakü’den, Karabağ’dan, Şuşa’dan,
Can Azerbaycan havası getiriyor...
Yüreğimizin bir yarısı Şuşa'da,
Diğer yarısı Bakü'de kaldı...
#TEKNOFESTAZERBAYCAN https://t.co/jNqqzQD5Zo pic.twitter.com/jcMUfsdcSA May 30, 2022