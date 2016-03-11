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    Аким Восточно-Казахстанской области совершил визит в Азербайджан

    Даниал Ахметов провел встречу с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов совершил визит в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

    Согласно информации, в ходе визита Д.Ахметов встретился с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

    Также состоялись встречи с потенциальными азербайджанскими партнерами, на которых стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и автомобильной промышленности.

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