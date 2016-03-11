Аким Восточно-Казахстанской области совершил визит в Азербайджан

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов совершил визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Согласно информации, в ходе визита Д.Ахметов встретился с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

Также состоялись встречи с потенциальными азербайджанскими партнерами, на которых стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и автомобильной промышленности.