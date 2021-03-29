Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего

Сегодня в Туркестанской области проживает чуть более 18,5 тысяч азербайджанцев, для которых Казахстан стал Родиной

Интервью Report с акимом Туркестанской области Казахстана Умирзаком Шукеевым.

- Здравствуйте, уважаемый Умирзак Естаевич. Благодарим за то, что нашли время и согласились дать интервью нашему информагентству. До последнего момента ожидалось, что Туркестан станет местом проведения неформального саммита глав государств Тюркского совета. Однако ситуация с пандемией в Казахстане внесла свои коррективы – саммит пройдет 31 марта в формате видеоконференции. Тем не менее шла большая организационная работа, город готовился к приему гостей. Не могли немного рассказать об этом?

В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за возможность рассказать азербайджанским друзьям, как в Туркестане готовились к этому важному мероприятию. Символично то, что эстафету саммита Казахстан принял от Азербайджана. На последней очной встрече Тюркского совета в Баку в октябре 2019 года Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву был присвоен статус почетного председателя Тюркского совета.

В своем выступлении перед главами государств и участниками Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития "колыбели Тюркского мира" - городе Туркестане. И на этом неформальном саммите ожидается объявление Туркестана духовной столицей Тюркского мира. И этот шаг представляется мне абсолютно логичным и оправданным.

Дело в том, что в 2018 году Нурсултан Абишевич выступил со статьей "Семь граней Великой степи". В центре внимания здесь история страны и необходимость объективного понимания роли народа в глобальной истории.

В статье Нурсултан Назарбаев приводит семь вещей, которые подарила человечеству казахстанская степь. В их числе - всадническая культура. Именно в степи человек впервые одомашнил лошадь. И это дало толчок для развития коммуникаций, хозяйства, военного дела. Далее - древняя металлургия Великой степи. Наши предки постоянно развивали производство новых, более прочных металлов, что открывало им возможности для ускоренного технологического прогресса.

Начиная с VIII в. до н.э. в степных районах Евразии получил распространение новый стиль, получивший название "звериный стиль". Этот стиль в искусстве использовался в основном для декоративных целей. Различными изображениями зверей и животных украшались одежда, бронзовые котлы, жертвенники, оружие, конская упряжь. И это было символом взаимосвязи человека и природы, указывало на наши духовные ориентиры.

Гордостью каждого казахстанца является Золотой человек. Искусное золотое обличье воина указывает на уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота. Оно также открыло богатую мифологию, отражающую силу и эстетику Степной цивилизации.

Следующая грань напрямую связана с Туркестаном - колыбелью тюркского мира. Освоив пространство в широких географических границах, тюрки сумели создать симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что привело к расцвету средневековых городов, в том числе Яссы (древнее название города), которые стали центрами искусства, науки и мировой торговли. Конечно же в этом ряду нельзя не сказать о Великом Шёлковом пути, который стал устойчивой платформой для становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллектуального сотрудничества между народами.

И наконец, юг Казахстана - родина яблок и тюльпанов. Яблоки, которые мы знаем, – это генетические разновидности плодов нашего вида яблони Сиверса, которая растет в наших горах Западного Тянь-Шаня. Также научно доказанный факт, что прародителем большинства сортов тюльпанов является тюльпан Грейга, который занесен в Красную книгу Казахстана. Кстати, именно во время проведения саммита наши горы и степи покроются тюльпановыми россыпями.

Вы совершенно правы, отмечая большую организационную работу по подготовке и проведению саммита. В этом были задействованы значительные людские и технические ресурсы. Основные мероприятия саммита должны были пройти в центре "Ұлы Дала Елі". Этот музейный комплекс также инициатива Нурсултана Абишевича. Именно он предложил создать музей древнего искусства и технологий Великой степи, в котором собраны образцы искусства и технологий, а также развернуты экспозиции археологических комплексов и находок разных исторических эпох.

Огромный вклад в подготовке к саммиту внесли жители Туркестана.

У нас ежедневно идет работа по благоустройству улиц и дорог. Строятся парки и аллеи, облагораживаются территории мавзолеев и музеев под открытым небом, благоустраиваются территории вокруг исторических памятников. Участников саммита готовы были принять гостиницы международного уровня. Одним словом, мы делали все, чтобы главы государств Тюркского совета надолго оставили у себя наилучшие воспоминания о Туркестане.

- В июне 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаев подписал исторический Указ об образовании Туркестанской области, центром которой стал город Туркестан. Какие изменения произошли с регионом с того времени?

- Туркестан — город с древней и богатой историей — стал областным центром в июне 2018 года. Тогда указом первого президента Казахстана Шымкент приобрел статус города республиканского значения. Южно-Казахстанскую область переименовали в Туркестанскую.

После подписания указа, Нурсултан Назарбаев отметил, что развитие Туркестана важно для казахского народа, так как это не только духовность, но и наша история. В средние века Туркестан дважды становился столицей Казахского ханства. Поэтому сделать Туркестан областным центром было самым правильным решением.

По словам Елбасы, расположение города, его статус в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира, послужат будущей платформой для центрально-азиатской интеграции.

Для Туркестана это стало очередным возрождением. И в политическом, и в экономическом, и в географическом, и в культурном плане. Не говоря уже о духовности. Только представьте, кроме мавзолея, где покоится почитаемый среди тюркоязычных народов Ходжи Ахмеда Яссави, в городе захоронены 21 казахский хан, 8 султанов, 23 биев, 63 батыров, 5 святых матерей, 10 датка и волостных управителей, 30 святых, похороненных во времена династий Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства. На днях ученые получили данные еще о 12 людях, в той или иной степени сыгравших свою роль в истории Казахстана и обретших покой у стен мавзолея.

Что касается изменений, то они на лицо. Возрождение Туркестана проходит при поддержке всех казахстанцев и регионов страны. Развитие города находится также под пристальным вниманием Главы государства К.Токаева.

Сегодня Туркестан – это огромная строительная площадка, в том числе жилья. Произошло грамотное перераспределение рабочей силы в регионе. Только на строительных площадках Туркестана создано более трех тысяч рабочих мест. И это не предел.

Между историческим центром (он занимает 188 га) и аэропортом обустраивают административно-деловой центр (АДЦ) площадью 1350 га – место для акимата Туркестанской области, которая появилась на карте Казахстана в 2018 году, и финансовых структур, а также сооружений для образования, отдыха и занятий спортом. Этот район соединят с историческим центром променадом – караванной дорогой.

Вокруг административного и историко-культурного центров расположены жилые микрорайоны.

Промышленная зона – два участка общей площадью 400 га – вынесена на границу города.

Огромное значение придается строительству инфраструктуры: дороги, газификация, канализация. Здесь я бы отметил некую парадоксальность. В средневековом Яссы была отлаженная городская канализационная система, а в современном Туркестане ее приходится строить с нуля. В период расцвета города при Караханидах, Тимуридах и во времена Казахского ханства здесь был оазис. И этому способствовало наличие воды. Поэтому сегодня мы обводняем Туркестан. Восстанавливаем арычную систему, вблизи города строится водохранилище Коскорган. Наши турецкие партнеры завершают строительство самого масштабного сооружения в регионе - семейно-развлекательного комплекса «Керуен Сарай». Я бы сравнил этот проект с маленькой восточной Венецией. Наши гости смогут воочию увидеть этот великолепный комплекс с его каналами. Когда столица Казахстана переехала в тогда еще Акмолу, Нурсултан Назарбаев предложил создать вокруг города зеленый пояс. Сегодня это уже сплошной лес. Эта же инициатива нашла продолжение здесь, в Туркестане. Вокруг города уже посажено более 30 миллионов деревьев различных пород, в том числе фруктовых. Озеленение проходит и в самом областном центре. К этому можно добавить строительство новых скверов, парков и фонтанов.

Город молодеет с каждым днем. В прямом и переносном смысле. Еще два года назад здесь был единственный ВУЗ - международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави. Сегодня количество студенческой молодежи увеличилось благодаря открытию Университета туризма, гостеприимства и спорта.

Статус областного центра придал и экономический толчок городу. Открыта свободная экономическая зона «Туркестан». А это – новые предприятия и рабочие места. Причем участникам предоставляется особый правовой режим, как освобождение от налогов, таможенные послабления и земельный участок на безвозмездной основе до 2043 года.

Кстати, Туркестан и область занимают первое место в рейтинге легкости ведения бизнеса в стране.

Что касается Туркестанской области, то тоже есть чем гордиться.

Не буду вас отягощать цифрами. Регион был и остается аграрным. Поэтому основная ставка сделана именно на сельское хозяйство. По итогам прошлого года, несмотря на локдаун, область стала республиканским лидером по приросту валового регионального продукта. Лидируем мы и по экспорту мяса.

С каждым годом увеличивается количество перерабатывающих предприятий сельхозпродукции.

В Туркестанской области сама природа и климат обязывают быть лидерами в сельском хозяйстве. Природно-климатические условия южного края позволяют аграриям собирать по два-три урожая в год. И все больше жителей Туркестанской области в последнее время сполна используют имеющиеся земельные ресурсы. Южные районы области – это кормильцы не только туркестанцев и казахстанцев, но и зарубежья. По количеству теплиц мы также лидируем в республике.

За счет применения дождевального и капельного орошения фермеры не только справляются с проблемой вододефицита, но и получают по два-три урожая в год с одной площади. Увеличиваем территории пастбищ, так как растет поголовье скота.

Активно развивается в регионе рыбоводство и верблюдоводство.

Нельзя рассчитывать на благополучное будущее без образованных людей. Поэтому сегодня в области все дети от трех до шести лет воспитываются в дошкольных учреждениях, в том числе частных.

Строятся десятки новых школ. В период карантина для полноценного доступа к образовательному процессу школьникам области предоставлены порядка 90 тысяч планшетов.

В сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией мы обеспечили полную доступность медицинской помощи в сельской местности. Даже в самых отдаленных уголках. С прошлого года у нас в каждом районе действуют передвижные медкомплексы.

Туркестанская область лидирует по рождаемости. Поэтому особое внимание уделяется работе службы материнства и детства.

Вопросы жилья решаются не только в Туркестане, но и в районах области, где строятся микрорайоны с многоквартирными домами. Благодаря госпрограммам, в сельские населенные пункты проведен водопровод, ведется бесперебойная подача электроэнергии. Область вместе с Туркестаном газифицируется.

О последних новостях и жизни духовной столицы тюркского мира теперь можно узнавать благодаря телеканалу «Туркестан». Больше двух лет мы шли к реализации данного проекта. По поручению Елбасы построили новый современный медиа-центр, оснастили самым современным оборудованием, пригласили талантливых специалистов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и, разумеется, местных ребят.

Рассказывать о том, как развивается Туркестан и Туркестанская область можно много и долго. Лучше приехать к нам в гости и увидеть все своими глазами.

- Как известно, Туркестанская область является крупнейшим центром паломничества и туризма не только казахского народа, но и для туристов из тюркоязычных стран. Что интересного может найти для себя в этом крае турист из Азербайджана? И в целом, как можно добраться до Туркестана с других городов мира?

- С момента получения статуса областного центра в Туркестане возводится более 170 новых объектов, в том числе для туристов. Многие из них уже функционируют. В первую очередь – это воздушная гавань. Международный аэропорт "Hazret Sultan" – инвестиционный проект наших турецких партнеров. Кроме уже регулярных рейсов Алматы-Туркестан, Нур-Султан-Туркестан, в конце марта откроется рейс Атырау-Туркестан и Туркестан-Стамбул. Так что гости саммита смогут оценить новый и единственный аэропорт, построенный за годы независимости Казахстана.

Туркестан связан с миром также международной автомагистралью Западный Китай – Западная Европа. Через город проходит железная дорога Оренбург – Ташкент, поэтому Туркестан крупный железнодорожный узел. Сейчас совместно с Узбекистаном прорабатывается проект запуска высокоскоростного поезда Туркестан – Шымкент – Ташкент.

Наши страны делают все, чтобы стать ближе друг к другу. Один из важнейших межправительственных документов между нами - Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан наших стран.

Исторический центр города заложил еще в конце XIV века Тамерлан, когда в честь победы над Тохтамышем решил построить грандиозный мемориальный комплекс на месте мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Поэт и проповедник Ясави – личность значимая для мусульман. Но Тамерлан в своем решении руководствовался не только религиозными устремлениями (способствовать распространению ислама), но и политическими целями. Строительство в таком знаковом месте позволяло ему утвердить власть на этих территориях.

Архитекторы говорят, что подобных многофункциональных сооружений, в котором более 32 помещений под одной крышей не знает ни Центральная Азия, ни Иран, ни Ближний Восток. Более того, комплекс дошел до наших дней практически целым.

Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО должен стать одним из центров притяжения для туристов со всего мира.

Что интересного еще можно найти? Все, что душе угодно. Одних только памятников археологии, истории, архитектуры в Туркестанской области более восьми ста. Для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями Туркестана и вокруг него вам понадобится не один день.

Я могу перечислить лишь маленькую толику того, чем богат наш край. Это государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан», в который входят мавзолей Х.А. Яссави и прародитель современного Туркестана древнее городище Культобе. Это городище Отырар, известное миру своим стойким противостоянием полчищам сына Чингисхана – Джучи. Это мавзолей учителя и наставника туркестанского суфия Арыстанбаба. И перечень духовных памятников, почитаемых тюрками можно продолжать долго.

Я сам родом из Байдибекского района, в котором находится уникальный для Центральной Азии Байдибекский провал. В народе эту пещеру называют Акмешет. Чарующая атмосфера местности позволяет ощутить множество непередаваемых эмоций. Это связано с тем, что история пещеры насчитывает массу интересных легенд: одни говорят, что здесь находили укрытие женщины и дети времен Джунгарского нашествия, а другие и вовсе упоминают в своих рассказах злого дракона, которого прогнал пророк Сулейман.

Священная пещера отличается своеобразным климатом. Его уникальность состоит в том, что в зимнее время здесь теплее, чем снаружи, а в летнее, наоборот, прохладнее. Кроме того, в окрестностях пещеры не растут деревья, зато внутри нее располагается небольшая рощица - маленький мир, со своей экосистемой. Выглядит это действительно очень необычно, поражая воображение любого туриста.

В этом же районе гости Туркестанской области могут посетить мавзолей Байдибека, который был уважаемым военачальником, а также мудрым человеком и судьей. А также известен известен своими действиями за мир и союз кочевых племен. А неподалеку от него мавзолей одной из легендарных матерей казахского народа - Домалак ана.

Удивителен в туристическом плане Сузакский район. Он занимает всю северную часть Туркестанской области от предгорья хребта Каратау до границ Карагандинской области.

Главные достопримечательности района сосредоточены в Сузаке. Помимо руин древнего городища в центре села, гости могут осмотреть некрополи батыров Баба-Ата, Карабура, Аже-Ата, Тукты-Шашты-Азиз, мечеть Шахи-Ахмед-Ишана.

В пределах района сохранилось несколько святых мест, куда постоянно направляются паломники: Эмчек-Ункур, Хазирети Буа-Эшен ата, Намаздык-Ата, Кыз-Кол и Тогуз-Булак.

Отдельно хочу сказать о древнем городище Сауран. В средние века Туркестан был дважды столицей Казахского ханства. Сауран также находился на Великом Шелковом пути и был тесно связан с древним Туркестаном. В середине XIII века этот город отметился в истории как столица Ак Орды. Сегодня – это единственное древнее городище в Казахстане, сохранившее крепостные стены. Кстати, в канун Наурыза у нас появился новый, 14 район – Сауранский. Это также положительно повлияет на социально-экономическое развитие области.

В горах Каратау и Сайрам-Угамском национальном парке можно познакомиться с наскальными рисунками древних людей. Это целые галереи.

В наших горах Западного Тянь-Шаня есть ущелье Каскасу – это готовые горнолыжные трассы. Ущелье объединяет восемь покрытых снегом склонов, благоприятных для горнолыжного курорта. По имеющимся ресурсам Каскасу вмещает потенциал пяти Чимбулаков. Здесь одновременно могут кататься до 25 тыс. лыжников. И все это в одном месте – не надо бегать по горам. Поэтому сейчас там ведется активное строительство туристско-рекреационный комплекса.

У вас есть Каспийское море, а у нас самая длинная река в Центральной Азии – Сырдарья. В ее пойме расположен Сырдарья – Туркестанский национальный природный парк с реликтовым туранговым лесом и бухарскими оленями.

На территории области находится старейший заповедник Аксу-Жабаглы. Незабываемые впечатление оставит каньон реки Аксу.

Славится Туркестанская область и своими лечебно-оздоровительными санаториями, в Сарыагашском районе их около тридцати на любой вкус и кошелек.

В любом районе Туркестанской области вы сможете найти для себя что-то интересное. В целом же туризм региона развивается в нескольких направлениях – исторический, паломнический, спортивный, экологический, лечебный, агротуризм, гастрономический. Причем мы вас можем угостить не только блюдами казахской кухни, но кулинарными изысками всех национальностей, проживающих в Туркестанской области. Даже азербайджанской.

Очень интересна наша область в природно-климатическом плане. У нас есть горы, реки, озера, степь, пустыня. Все, что душе угодно для путешествия.

Но наше главное достояние – это люди. Поэтому я приглашаю всех посетить город Туркестан и Туркестанскую область. Мы ждем вас в любое время года.

- В ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, Азербайджан освободил город Шушу, который издревле считается центром азербайджанской культуры. Не могли бы Вы провести параллель между Туркестаном и Шушой? Могут ли эти два города стать центрами культурного притяжения казахстанского и азербайджанского народов?

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из интервью заявил, что считает город Шушу достойным стать культурным центром региона. Одной из главных задач он назвал восстановление исторических памятников. Поручил провести капитальный ремонт мечетей, чтобы вернуть им первозданный облик. Как видите, в данном направлении между Туркестаном и Шушой достаточно много общего. Добавьте к этому обмен туристами, совместные культурные программы – и вот перед Вами все условия для самого благоприятного сотрудничества в направлении туризма между двумя нашими странами.

- И в завершение беседы, хотел бы попросить высказать несколько слов с пожеланиями нашим читателям в Азербайджане.

- Сегодня в Туркестанской области проживает чуть более 18,5 тысяч азербайджанцев, для которых Казахстан стал Родиной. Активистами создан областной азербайджанский этнокультурный центр "Гарабах".

При центре работает молодежное крыло, танцевальный коллектив и Совет матерей. Этнокультурное объединение отмечает азербайджанские народные праздники и является активным участником всех мероприятий, проводимых Ассамблеей народа Казахстана Туркестанской области. А предприниматели вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, в том числе благотворительностью.

В Келесском районе, на границе с Узбекистаном есть село Азербайджан. Туркестанская область сотрудничает с вашей страной в сфере народного декоративно-прикладного искусства на основе опыта азербайджанской модели ABAD. Поэтому нас связывают не только тюркские корни.

Всем жителям Азербайджанской Республики я от себя лично и от всех туркестанцев хочу поздравить с нашим тюркским весенним праздником Наурыз и пожелать здоровья, благополучия, стабильности, процветания. И мира! Мир – это главное для всех нас.

Қазақстанға қош келдіңіз! Türküstan və Türküstan bölgəsinə xoş gəlmisiniz!