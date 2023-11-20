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Акджемал Дурдыева: Конференция в Баку способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства

Акджемал Дурдыева: Конференция в Баку способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства Организованная в Баку международная конференция "Расширение прав и возможностей женщин" способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства во всем мире.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 12:43
Акджемал Дурдыева: Конференция в Баку способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства

Организованная в Баку международная конференция "Расширение прав и возможностей женщин" способствует поиску путей для обеспечения гендерного равенства во всем мире.

Как передает Report, об этом, выступая на конференции, заявила председатель центрального совета Союза женщин Туркменистана Акджемал Дурдыева.

По ее словам, основная стратегия Союза женщин Туркменистана - это обеспечить реализацию политики гендерного равенства.

"Продолжающиеся случаи насилия над женщинами, неравный доступ к экономическим ресурсам - все это продолжает препятствовать достижению целей",- сказала она.

Дурдыева также отметила, что, обеспечив защиту прав женщин, страны добьются значительного социально-экономического развития.

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Версия на английском языке Akjemal Durdyeva: Conference in Baku contributes to finding ways to ensure gender equality
Версия на азербайджанском языке Akcemal Durdıyeva: “Bakıda keçirilən konfrans gender bərabərliyinin təmini yollarının tapılmasına töhfə verir”

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