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Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско

Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско 15 сентября члены ультранационалистического Национального комитета американских армян в США и Армянской молодежной федерации провели "акцию протеста" перед посольством Азербайджана в США.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 08:06
Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско

15 сентября члены ультранационалистического Национального комитета американских армян и Армянской молодежной федерации попытались провести акцию протеста перед посольством Азербайджана в США.

Как сообщает Report, ее участники были "тепло встречены" перед нашим посольством, где исполнялись гимн Азербайджана, военные марши и музыкальные номера на тему патриотизма, а также демонстрирующие армянскую оккупацию плакаты с лозунгами.

Армяне пытались сфотографироваться на фоне посольства с привезенными с собой плакатами и так называемыми "флагами".

Однако они были вынуждены оставить свои плакаты и уйти, так и не сумев добиться своего.

Следует отметить, что никакого вмешательства на территорию посольства не было, и "содержательная" акция армян потерпела фиаско.

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Версия на английском языке ФотоArmenian rally in front of Azerbaijani embassy in US fails
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-dakı erməni təşkilatlarının səfirliyimiz qarşısında aksiya planı baş tutmayıb

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