Акция армян перед посольством Азербайджана в США потерпела фиаско

15 сентября члены ультранационалистического Национального комитета американских армян в США и Армянской молодежной федерации провели "акцию протеста" перед посольством Азербайджана в США.

15 сентября члены ультранационалистического Национального комитета американских армян и Армянской молодежной федерации попытались провести акцию протеста перед посольством Азербайджана в США.

Как сообщает Report, ее участники были "тепло встречены" перед нашим посольством, где исполнялись гимн Азербайджана, военные марши и музыкальные номера на тему патриотизма, а также демонстрирующие армянскую оккупацию плакаты с лозунгами.

Армяне пытались сфотографироваться на фоне посольства с привезенными с собой плакатами и так называемыми "флагами".

Однако они были вынуждены оставить свои плакаты и уйти, так и не сумев добиться своего.

Следует отметить, что никакого вмешательства на территорию посольства не было, и "содержательная" акция армян потерпела фиаско.