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AK Parti: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде

AK Parti: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде "Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде”.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 18:10
AK Parti: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде

"Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде”.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омар Челик.

Он сказал, что Франция долгое время защищала Армению: “Недопустимо, чтобы Франция участвовала в пятисторонней встрече, а Турция - нет".

О.Челик отметил, что Франция ни разу не назвала Армению оккупантом: “Азербайджан уже решил карабахский вопрос”.

По его словам, если бы международная общественность хотела мира, она была бы заинтересована в участии Турции во встрече.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии. Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая являлась участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.

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Версия на азербайджанском языке AK Parti: "Azərbaycan Prezidentinin Qranada görüşündən imtina etməsini təqdir edirik”

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