Айна Задабек: ИИ не должен рассматриваться как угроза профессии журналиста

Искусственный интеллект (ИИ) не должен рассматриваться как угроза профессии журналиста - при грамотном и ответственном подходе он может стать мощным инструментом в работе редакций.

Искусственный интеллект (ИИ) не должен рассматриваться как угроза профессии журналиста - при грамотном и ответственном подходе он может стать мощным инструментом в работе редакций.

Об этом Report заявила председатель правления казахстанской медиакомпании Qazcontent Айна Задабек в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума.

Говоря об обсуждениях про ИИ в рамках форума, она отметила, что проблема его влияния на сферу журналистики носит глобальный характер.

"Слушая выступления спикеров из ведущих мировых СМИ, я была очень удивлена. Ранее думала, что сложности, связанные с ИИ, актуальны лишь для нас [в Казахстане], для региональных медиа. Однако стало ясно: это общемировой вызов", - отметила Задабек.

По ее словам, главный вопрос, который сегодня волнует профессиональное сообщество, - не утратит ли журналистика свою уникальность и значимость.

"Уверена, что мы не потеряем профессию журналиста, если будем грамотно и осознанно использовать искусственный интеллект. Кто-то говорит, что ИИ - это угроза, но я считаю, что это, в первую очередь, возможность", - подчеркнула она.

Председатель Qazcontent заявила, что для того чтобы технологии приносили пользу, необходимо не бояться их, а изучать, пробовать и внедрять.

"Если мы продолжим игнорировать ИИ, не будем его изучать, бояться его - тогда он действительно станет угрозой. Но если мы шаг за шагом будем учиться, следить за тенденциями, развиваться вместе с технологиями - журналистика только выиграет. Мир ИИ меняется стремительно, и нам нужно не отставать от этого процесса", - подытожила она.