Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени "заявление МИД" о причинах крушения самолета AZAL

Айхана Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени якобы "официальное" заявление МИД о причинах крушения самолета AZAL

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое в соцсетях от его имени якобы "официальное" заявление ведомства о причинах крушения пассажирского самолета AZAL.

Об этом представитель ведомства сказал в ответ на запрос Report.

По словам Гаджизаде, ведомство не делало заявлений о предварительных результатах расследования авиакатастрофы, и распространенная информация является фейком.

Отметим, что в фейковом заявлении от имени пресс-секретаря МИД утверждается, что предварительные результаты расследования якобы подтверждают версию о столкновении самолета с птицами.