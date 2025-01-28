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Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени "заявление МИД" о причинах крушения самолета AZAL

Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени "заявление МИД" о причинах крушения самолета AZAL Айхана Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени якобы "официальное" заявление МИД о причинах крушения самолета AZAL
Внешняя политика
28 января 2025 г. 17:40
Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое от его имени заявление МИД о причинах крушения самолета AZAL

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал фейком тиражируемое в соцсетях от его имени якобы "официальное" заявление ведомства о причинах крушения пассажирского самолета AZAL.

Об этом представитель ведомства сказал в ответ на запрос Report.

По словам Гаджизаде, ведомство не делало заявлений о предварительных результатах расследования авиакатастрофы, и распространенная информация является фейком.

Отметим, что в фейковом заявлении от имени пресс-секретаря МИД утверждается, что предварительные результаты расследования якобы подтверждают версию о столкновении самолета с птицами.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: Information spread about causes of AZAL aircraft crash on behalf of Foreign Ministry is false
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: XİN adından AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğrama səbəbləri barədə yayılan məlumatlar saxtadır

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