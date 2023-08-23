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Айхан Гаджизаде: Заявления главы МИД Канады не служат интересам мира и стабильности в регионе

Айхан Гаджизаде: Заявления главы МИД Канады не служат интересам мира и стабильности в регионе "Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли не служат интересам мира и стабильности в регионе".
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 19:19
Айхан Гаджизаде: Заявления главы МИД Канады не служат интересам мира и стабильности в регионе

"Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли не служат интересам мира и стабильности в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выступления на мероприятии армянской общины.

"Мы решительно осуждаем высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, касающееся Карабахского региона Азербайджана, во время ее выступления на мероприятии армянской общины", - отметил представитель МИД.

По его словам, это не первый случай, когда министр иностранных дел Канады выступает с односторонними заявлениями в поддержку сепаратизма и реваншистских сил в регионе, в которых открыто выражаются проармянские настроения:

"Необоснованные заявления министра иностранных дел Канады против Азербайджана, которая не сделала никаких заявлений, которые бы способствовали переговорному процессу на протяжении многих лет и поддерживали бы выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, и ни разу не осудила почти 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий и нарушения прав человека сотен тысяч азербайджанцев Арменией, являются примером предвзятого подхода. Подобные заявления канадской стороны не служат миру и стабильности в регионе и неприемлемы".

"Еще раз требуем от Канады воздержаться от подобных провокационных шагов и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Если Канада действительно хочет обеспечить стабильный мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с требованиями норм и принципов международного права. Обратное - не что иное, как нанесение ущерба процессу установления мира в регионе", - сказал А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA spokesperson: ‘Canadian FM’s statements do nothing to serve peace and stability in the region’ 
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Kanada XİN başçısının bəyanatları bölgədə sülh və sabitliyə xidmət etmir"

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