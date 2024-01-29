Айхан Гаджизаде: Заявление премьера Армении сделано с целью отвлечь внимание от мирного процесса

Заявление премьер-министра Армении сделано с целью отвлечь внимание от процесса работы над проектом двустороннего соглашения о мире и по установлению межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на высказывания премьер-министра Армении Н. Пашиняна в День армии.
"Несмотря на то, что азербайджанская сторона с самого начала обсуждения проекта указанного соглашения призывала армянскую положить конец продолжающимся претензиям на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, до сих пор Армения не предприняла никаких практических шагов в этом направлении", - отметил А.Гаджизаде.