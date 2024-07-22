Айхан Гаджизаде: Военная помощь будет служить деструктивной деятельности Армении в регионе

После шагов, предпринятых Францией по оснащению Армении многоцелевыми бронеавтомобилями "Бастион" и самоходными артиллерийскими установками "Цезарь", решение Европейского Союза выделить военную помощь Армении является крайне ошибочным и опасным шагом и сл

После шагов, предпринятых Францией по оснащению Армении многоцелевыми бронеавтомобилями "Бастион" и самоходными артиллерийскими установками "Цезарь", решение Европейского Союза выделить военную помощь Армении является крайне ошибочным и опасным шагом и служит усилению напряженности в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде на вопрос СМИ о военной помощи Армении в рамках "Европейского фонда мира".

По словам пресс-секретаря азербайджанского МИД, подобные действия Европейского Союза носят откровенно односторонний и предвзятый характер и являются проявлением политики создания "разделительных линий" в регионе.

"Упомянутая военная помощь Еревану и призывы к ее увеличению в будущем будут служить укреплению военного потенциала Армении, которая около 30 лет удерживала под оккупацией часть территорий Азербайджана и до сих пор не отказывается от претензий на нашу территориальную целостность, и ее деструктивной деятельности в регионе", - сказал Гаджизаде.

"Протестуем против этого решения, принятого Советом Европейского союза, и ожидаем прозрачного информирования о предоставляемой помощи.

Евросоюз должен положить конец подобным шагам, которые способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет. В противном случае ответственность за любую возможную провокацию со стороны Армении, направленную на дестабилизацию ситуации, будет нести и Европейский союз", - заявил пресс-секретарь МИД.