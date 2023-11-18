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Айхан Гаджизаде: В Армении стало традицией отдавать приоритет безосновательным и противоречивым заявлениям

Айхан Гаджизаде: В Армении стало традицией отдавать приоритет безосновательным и противоречивым заявлениям Для армянских официальных лиц стало традицией предпочитать безосновательные и противоречивые заявления практическим шагам в мирном процессе с Азербайджаном. Премьер-министр Армении вновь сделал противоречивые заявления.
Внешняя политика
18 ноября 2023 г. 20:28
Айхан Гаджизаде: В Армении стало традицией отдавать приоритет безосновательным и противоречивым заявлениям

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проведенной в Армении осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в котором он заявил, что наша страна не высказала свою позицию в связи с тремя принципами, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, не вернула пленных и готовится к войне с Арменией.

Как передает Report, Айхан Гаджизаде в связи с этим отметил: "Как видно, стало традицией то, что официальные лица Армении, вместо того чтобы предпринять практические действия в процессе налаживания мира с Азербайджаном, отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям.

Премьер-министр Армении и на сей раз запомнился своими противоречивыми высказываниями. Неприемлемо, что армянская сторона, вместо того чтобы прокомментировать проект соглашения "О мире и установлении государственных отношений", подписание которого она затягивает вот уже более двух месяцев, и приступить к переговорам по договору, выступает с заявлениями против Азербайджана.

Наряду с заявлением о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ и что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, премьер-министр Армении говорит о подготовке нашей страны к войне с Арменией, что служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях.

Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с 5 базовыми принципами, демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу.

Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц.

Премьер-министр Армении совершенно необоснованно преподносит желание представителей Общины Западного Азербайджана, связанное с безопасным и достойным возвращением на родные земли, и проводимую в этом направлении пропаганду как "подготовку к агрессии".

Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и воспользоваться сложившимися историческими возможностями для превращения региона в пространство мира и сотрудничества.

Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы азербайджанской стороны, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, и подписание в ближайшее время мирного соглашения".

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Ermənistanın əsassız və ziddiyyətli bəyanatlara üstünlük verməsi ənənəvi hal alıb

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