Айхан Гаджизаде: Утверждения Пашиняна не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны

Утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью Общественному телевидению 25 января, о якобы применении психотропных веществ против представителей сепаратистского режима с целью провоцирования региональной эскалации не имею

Утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью Общественному телевидению 25 января, о якобы применении психотропных веществ против представителей сепаратистского режима с целью провоцирования региональной эскалации не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии руководителя Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно упомянутых высказываний армянского премьера.

"Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были расследованы в независимом порядке, в том числе Международным Комитетом Красного Креста, и эти утверждения были признаны ложными.

Очевидно, что такое заявление со стороны Армении демонстрирует, насколько нервозно политическое руководство этой страны относится к продолжающемуся судебному процессу над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, которых они когда-то открыто поддерживали всеми средствами для продолжения акта агрессии против Азербайджана.

Никто не забыл, как премьер-министр Армении, на словах признающий территориальную целостность Азербайджана, пропагандировал марионеточный режим на территории нашей страны и поздравил сепаратистскую хунту с "независимостью" 2 сентября 2023 года, за несколько недель до того, как их представители были привлечены к ответственности Азербайджаном.

Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора, а также ряд ее противоправных действий являются неоспоримым фактом. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, является справедливым делом, которое не может быть подорвано политическими манипуляциями", - констатировал Айхан Гаджизаде.