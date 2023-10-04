Айхан Гаджизаде: Утверждения Франции противоречат данным международных организаций

Утверждения Франции о якобы принудительном переселении армянских жителей противоречат данным ООН, Международного Комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Утверждения Франции о якобы принудительном переселении армянских жителей противоречат данным ООН, Международного Комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в социальной сети "X" в ответ на претензии министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Франция никогда не принимала во внимание массовые депортации и массовые убийства азербайджанцев, а также военные преступления в отношении наших граждан", - отметил он.