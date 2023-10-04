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Айхан Гаджизаде: Утверждения Франции противоречат данным международных организаций

Айхан Гаджизаде: Утверждения Франции противоречат данным международных организаций Утверждения Франции о якобы принудительном переселении армянских жителей противоречат данным ООН, Международного Комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 20:15
Айхан Гаджизаде: Утверждения Франции противоречат данным международных организаций

Утверждения Франции о якобы принудительном переселении армянских жителей противоречат данным ООН, Международного Комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в социальной сети "X" в ответ на претензии министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Франция никогда не принимала во внимание массовые депортации и массовые убийства азербайджанцев, а также военные преступления в отношении наших граждан", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA spokesperson responds to French FM 
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Fransanın ermənilərin məcburi köçürülməsi ilə bağlı iddiaları ziddiyyətlidir

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