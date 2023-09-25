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Айхан Гаджизаде: Усилия Франции не дадут никаких результатов

Айхан Гаджизаде: Усилия Франции не дадут никаких результатов Усилия Франции, не служащие миру в регионе, не дадут никаких результатов.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 14:30
Айхан Гаджизаде: Усилия Франции не дадут никаких результатов

Усилия Франции, не служащие миру в регионе, не дадут никаких результатов.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя заявление Макрона, сделанное во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1.

По его словам, попытка Франции, не придающей никакого значения правам человека в рамках колониальной политики, поучать Азербайджан, на территории которого благополучно проживают многие народы и этнические меньшинства, неприемлема. Франция, которая до сих пор никак не комментировала нарушение в течение почти 30 лет прав вытесненных со своих территорий и подвергшихся массовым убийствам азербайджанцев, теперь заявляет о защите прав армян, что свидетельствует о фальшивости намерений французской стороны.

"Наряду с выводом армянских вооруженных сил со своих территорий и разоружением армянских вооруженных формирований Азербайджан оказывает помощь армянским жителям и осуществляет их реинтеграцию в азербайджанское общество. Принимая во внимание вышесказанное, мы еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру в регионе и направлены на создание смуты, не дадут никаких результатов", - сказал А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: France's efforts which do not serve peace in region will not yield any results
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Fransanın bölgədə sülhə xidmət etməyən səyləri heç bir nəticə verməyəcək"

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