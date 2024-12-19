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Айхан Гаджизаде: Сокрытие неудач правительства - один из показателей неуспешного государства

Айхан Гаджизаде: Сокрытие неудач правительства - один из показателей неуспешного государства 13:26
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 13:52
Айхан Гаджизаде: Сокрытие неудач правительства - один из показателей неуспешного государства

Сокрытие неудач правительства - один из показателей неуспешного государства.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ послу Франции в Азербайджане Анн Буайон.

Он отметил, что оценка успехов во внешней политике Франции числом визовых обращений, похоже, является новым методом: "Однако то, что эта стратегия не отражает правильные факты, свидетельствует о неверном анализе и ошибочной внешней политике. Посол Франции прекрасно знает, что посольство в Баку выдает визы не только для поездок во Францию".

Гаджизаде подчеркнул, что реальный показатель на самом деле таков: "Несмотря на предвзятую политику Франции в отношении нашей страны и предупреждение о поездках, сделанное с сентября этого года, число обращений французских граждан для поездок в Азербайджан увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сентябрь 2023 года - 536, октябрь - 467, сентябрь 2024 года - 562 человека, в октябре - 605 человек)".

Отметим, что сегодня Анн Буайон в своем X написала, что в текущем году увеличилось число визовых обращений из Азербайджана во французское посольство.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Hökumətin uğursuzluğunu ört-basdır etmək uğursuz dövlətin göstəricilərindəndir

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