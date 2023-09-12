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Айхан Гаджизаде: Сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги

Айхан Гаджизаде: Сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги Созданный в Карабахе сепаратистский режим препятствует реализации согласия Азербайджана на одновременное использование маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 11:53
Айхан Гаджизаде: Сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги

Созданный в Карабахе сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ в связи с прохождением груза, отправленного Российским обществом Красного креста по дороге Агдам-Ханкенди.

"Что касается вопроса одновременного использования маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги, то, как отметил Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, наша страна дала согласие на одновременное использование этих двух дорог при посредничестве МККК. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является сепаратистский режим, созданный Арменией в Карабахском регионе", - отметил представитель МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: It is so-called regime that prevents simultaneous use of Aghdam-Khankandi and Lachin roads
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Ağdam-Xankəndi və Laçın yollarından eyni vaxtda istifadəyə mane olan qondarma rejimdir"

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