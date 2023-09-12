Айхан Гаджизаде: Сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги

Созданный в Карабахе сепаратистский режим препятствует реализации согласия Азербайджана на одновременное использование маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги.

Созданный в Карабахе сепаратистский режим препятствует одновременному использованию маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ в связи с прохождением груза, отправленного Российским обществом Красного креста по дороге Агдам-Ханкенди.

"Что касается вопроса одновременного использования маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги, то, как отметил Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, наша страна дала согласие на одновременное использование этих двух дорог при посредничестве МККК. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является сепаратистский режим, созданный Арменией в Карабахском регионе", - отметил представитель МИД.