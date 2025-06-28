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Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем утверждения посла Ирана в Армении касательно ОЗА

Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем утверждения посла Ирана в Армении касательно ОЗА Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана решительно отвергает заявления посла Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани касательно Общины Западного Азербайджана (ОЗА).
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 12:35
Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем утверждения посла Ирана в Армении касательно ОЗА

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана решительно отвергает заявления посла Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани касательно Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что манипулятивная интерпретация послом решений, принятых в Стамбуле Организацией исламского сотрудничества (ОИС) касательно Общины Западного Азербайджана, вызывает удивление и возмущение, поскольку искажает ясное намерение решений по защите справедливости и прав человека в отношении общины, которая была изгнана с территории нынешней Армении путем систематического насилия, угроз и грубых нарушений.

"Если посол не знаком с текстом решений, принятых ОИС, мы бы рекомендовали ему внимательно их прочитать. Решения, включая резолюцию под названием "Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территории нынешней Армении", отражают неоспоримые исторические факты, основанные на принципах международного права и справедливости. Эти резолюции требуют восстановления фундаментальных прав перемещенных азербайджанцев, не содержат территориальных претензий, ложно представленных Арменией и озвученных иранским послом. Кроме того, резолюция, среди прочего, осуждает постоянное отрицание Арменией фундаментальных прав Общины", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ложные заявления посла, рассчитанные на удовлетворение потребностей Армении, особенно опасны, поскольку противоречат позиции Исламской Республики Иран, которая была представлена в Стамбуле на уровне министра иностранных дел и вместе с 57 странами поддержала решения по Общине Западного Азербайджана.

"Регулярные и систематические провокационные высказывания посла против Азербайджана направлены на подрыв отношений между Азербайджаном и Ираном. Отстаивание армянских нарративов с таким рвением, а именно стремление быть большим католиком, чем Папа Римский, не делают ему чести", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: İranın Ermənistandakı səfirinin Qərbi Azərbaycan İcması ilə bağlı iddialarını qətiyyətlə rədd edirik

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