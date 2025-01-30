Айхан Гаджизаде: Решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления главы МИД Франции

19:42

МИД Азербайджана решительно осуждает и отвергает антиазербайджанские заявления, сделанные главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барром.

Как сообщает Report об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, комментируя заявления Барро о якобы вмешательстве Азербайджана в процессы на заморских территориях Франции.

"Мы сожалеем, что 29 января 2025 года в ходе обсуждений в Сенате министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вновь попытался распространить необоснованные утверждения о якобы вмешательстве Азербайджана в заморские территории Франции", - отметил Гаджизаде.

Он вновь подчеркнул, что заявление Барро о якобы вмешательстве Азербайджана в заморские территории является попыткой скрыть бездействие властей Франции перед требованиями коренного населения Новой Каледонии.

"Именно Франция постоянно вмешивалась в региональные процессы, пытаясь помешать усилиям Азербайджана по восстановлению мира и стабильности", - подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, Бакинская Инициативная Группа, как НПО, стремится привлечь внимание общественности к колониальной политике Франции и проблемам на ее заморских территориях: "Попытки дискредитировать деятельность подобных организаций подрывают процесс деколонизации".

"Вместо того чтобы прекратить репрессии против коренного населения Новой Каледонии, где только в прошлом году в результате применения силы погибли не менее 14 человек и многие получили ранения, Франция прибегает к шантажу в адрес Азербайджана, что лишь подчеркивает несостоятельность ее внешнеполитической стратегии. Кроме того, попытки Франции использовать свое влияние и ресурсы в международных организациях для давления на правозащитные НПО, выступающие против неоколониальной политики, являются бессмысленными и безрезультатными.

Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции", - заявил Гаджизаде.