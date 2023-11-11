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Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем провокационные и безосновательные утверждения иранского посла

Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем провокационные и безосновательные утверждения иранского посла Решительно осуждаем безосновательные утверждения провокационного характера, озвученные послом Ирана в Армении Мехди Субхани в ходе интервью платформе Civil Net.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 21:49
Айхан Гаджизаде: Решительно осуждаем провокационные и безосновательные утверждения иранского посла

Решительно осуждаем безосновательные утверждения провокационного характера, озвученные послом Ирана в Армении Мехди Субхани в ходе интервью платформе Civil Net.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, эти утверждения подрывают отношения между Азербайджаном и Ираном, которые основаны на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, противоречат мнениям, высказанным президентом Ирана во время встречи лидеров двух стран в Ташкенте 9 ноября 2023 года. Так, в ходе упомянутой встречи президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси с радостью отметил, что Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность, и Карабах воссоединился с Азербайджаном.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на фоне слов президента Ирана и положительной динамики в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном азербайджанская сторона расценивает высказывания иранского посла как провокацию.

"Ожидаем, что иранская сторона предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет соответствующие меры в отношении утверждений, озвученных послом", - говорится в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: İran səfirinin təxribat xarakterli əsassız fikirlərini qətiyyətlə pisləyirik

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