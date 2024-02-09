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Айхан Гаджизаде прокомментировал антиазербайджанское заявление Мирзояна

Айхан Гаджизаде прокомментировал антиазербайджанское заявление Мирзояна Мы решительно отвергаем и осуждаем нацеленное против Азербайджана заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, озвученное 8 февраля 2024 года на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного угол
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 08:53
Айхан Гаджизаде прокомментировал антиазербайджанское заявление Мирзояна

Мы решительно отвергаем и осуждаем нацеленное против Азербайджана заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, озвученное 8 февраля 2024 года на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Подчеркивается, что это выступление еще раз демонстрирует, что присоединение Армении к Римскому статуту является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права.

"Тот факт, что международное сообщество не смогло предотвратить агрессию Армении против Азербайджана и положить конец оккупации наших территорий в течение почти 30 лет, предотвратить совершение Арменией массовых зверств и преступлений против человечества, не создало помех для разжигающих войну заявлений и действий Армении, подогревает чувство безнаказанности в этой стране.

Продолжение претензий Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, в том числе разжигание и пропаганда расовой ненависти в отношении азербайджанцев, является не только нарушением норм и принципов международного права, но и противоречит обязательствам, взятым на себя этой страной на основании промежуточного решения Международного Суда от 7 декабря 2021 года по делу Азербайджан против Армении.

Крайне важно, чтобы международное сообщество напомнило Армении, что эта страна несет ответственность за военные преступления, совершенные ею для реализации незаконных территориальных претензий, основанных на сфабрикованных исторических выдумках и расистской идеологии, во время агрессии, жестокие убийства десятков тысяч мирных жителей, проведенные ею крупномасштабные этнические чистки и разрушение тысяч городов, поселков и сел, находящихся под оккупацией.

Азербайджанская сторона продолжит усилия, чтобы положить конец безнаказанности за серьезные нарушения международного права, продвигать верховенству закона, установить, укрепить и поддержать мир, безопасность и стабильность в регионе", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada comments on Mirzoyan’s anti-Azerbaijan statement
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Ararat Mirzoyanın Azərbaycanı hədəf alan bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik"

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