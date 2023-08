Айхан Гаджизаде: Поощрение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима неприемлемо

Поощрение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима неприемлемо.

Как сообщает Report , об этом написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Странно видеть, как страна, борющаяся с сепаратизмом на своей территории, поддерживает сепаратизм в других странах. Поощрение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима неприемлемо. Мы решительно осуждаем этот неконструктивный подход", - отмечается в публикации.

Отметим, что ранее посольство Испании в РФ объявило об оказании помощи армянским сепаратистам в Карабахе.