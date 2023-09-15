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Айхан Гаджизаде: Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос нашей страны, вмешательство недопустимо

Айхан Гаджизаде: Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос нашей страны, вмешательство недопустимо Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос Азербайджана, и вмешательство в его внутренние дела недопустимо.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 16:27
Айхан Гаджизаде: Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос нашей страны, вмешательство недопустимо

Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос Азербайджана, и вмешательство в его внутренние дела недопустимо.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил, комментируя вопрос в связи с претензиями, выдвинутыми на слушаниях в Сенате США с участием и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Представитель МИД отметил, что ссылка на отражение в мирном договоре прав и безопасности “армянского народа Нагорного Карабаха” в отношении проживающих в Карабахе армян противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, поскольку содержит терминологию, которую Армения целенаправленно использует для поощрения сепаратизма на азербайджанских территориях.

"Эта ссылка также является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны из этого региона в результате политики этнических чисток и геноцида со стороны Армении. Мы хотели бы напомнить противоположной стороне, что армяне, проживающие в настоящее время в Карабахском регионе, не представляют все сегменты населения этого региона.

Что касается обвинения в "военном нападении", подчеркиваю, что, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения, напротив, на национальном уровне принимаются меры в области реинтеграции армянских жителей в наше общество. Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела недопустимо", - добавил Айхан Гаджизаде.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: 'Reintegration process is an internal affair of our country, and interference in that regard is unacceptable'
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Reinteqrasiya prosesi ölkəmizin daxili məsələsidir, müdaxilə qəbulolunmazdır"

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