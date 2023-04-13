Айхан Гаджизаде: Претензии Никола Пашиняна абсолютно необоснованны и неприемлемы

Совершенно необоснованно и неприемлемо, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 13 апреля на заседании правительства, возложил ответственность за последнюю провокацию в направлении Лачына на азербайджанскую сторону, обвинил Азербайджан в наруш

Совершенно необоснованно и неприемлемо, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 13 апреля на заседании правительства, возложил ответственность за последнюю провокацию в направлении Лачына на азербайджанскую сторону, обвинил Азербайджан в нарушении взятых на себя обязательств в рамках встреч в Праге и Сочи.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обвинения, выдвинутые премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, повторение премьер-министром идеи о принятии за основу для делимитации линии границы 1991 года со ссылкой на сделанное накануне заявление Европейского союза содержит ряд предвзятых моментов: "Мы хотели бы напомнить Николу Пашиняну, что в результате оккупационной политики, начатой Арменией против Азербайджана, в 1990 году были оккупированы отдельные села Кярки и Баганис Айрым. Вместе с тем известно, что, вопреки трехстороннему заявлению, Армения до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, а также удерживает под оккупацией 8 азербайджанских сел. Для начала премьер-министр должен сначала прояснить вопрос о том, что он подразумевает под границами 1991 года. Тот факт, что Армения продолжает претендовать на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не выводит свои силы с этих территорий, является наглядным примером серьезного нарушения пражских и сочинских соглашений и отсутствия интереса Армении к мирному процессу".

A.Гаджизаде сказал, что вместо положительного ответа на предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта в начале Лачынской дороги с целью положить конец провокациям и незаконной деятельности, осуществляемой Арменией в Азербайджане, армянская сторона не стесняется также исказить решение Международного суда по Лачынской дороге: "Отметим, что суд отклонил иск о том, что правительство Азербайджана является организатором протестов, утверждения о “закрытии дороги” и “блокаде” не имеют под собой никаких оснований. Мы требуем от армянской стороны вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, вернуться к переговорам по мирному договору, от которых они отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод своих сил с азербайджанских территорий, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".