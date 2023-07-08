Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов
Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических ранговВ преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.
Как передает Report, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.
"В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов. Желаю нашим дипломатам больших успехов в их славной и ответственной деятельности", - говорится в публикации.
Diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı ərəfəsində, ali diplomatik rütbələrlə təltif olunmuş cənab nazir Ceyhun Bayramovu və həmkarlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm!