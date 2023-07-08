Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов. Желаю нашим дипломатам больших успехов в их славной и ответственной деятельности", - говорится в публикации.