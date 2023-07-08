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Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов

Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 17:05
Айхан Гаджизаде: Поздравляю Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"В преддверии профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы сердечно поздравляю министра Джейхуна Байрамова и наших коллег с присвоением дипломатических рангов. Желаю нашим дипломатам больших успехов в их славной и ответственной деятельности", - говорится в публикации.

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