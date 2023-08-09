Айхан Гаджизаде посоветовал главе МИД Литвы не попадать под влияние армянской пропаганды

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде посоветовал главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису не обольщаться лживой армянской пропагандой.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде посоветовал главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису не попадать под влияние лживой армянской пропаганды.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Лачынская дорога используется Арменией не по назначению на протяжении последних трех лет. К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание", - говорится в публикации.

"Было бы правильнее призвать Армению продемонстрировать более конструктивный подход, а не подрывать мирный процесс", - заявил А. Гаджизаде.