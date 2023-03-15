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Айхан Гаджизаде: Попытки Пашиняна вмешаться в диалог с армянскими жителями Карабаха неприемлемы

Айхан Гаджизаде: Попытки Пашиняна вмешаться в диалог с армянскими жителями Карабаха неприемлемы “Попытки премьер-министра Армении в очередной раз вмешаться в вопрос диалога с армянскими жителями, его провокационные заявления против признанного на международном уровне суверенитета и территориальной целостности Азербайджана над Карабахским реги
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 15:37
Айхан Гаджизаде: Попытки Пашиняна вмешаться в диалог с армянскими жителями Карабаха неприемлемы

“Попытки премьер-министра Армении в очередной раз вмешаться в вопрос диалога с армянскими жителями, его провокационные заявления против признанного на международном уровне суверенитета и территориальной целостности Азербайджана над Карабахским регионом, использование таких выражений, как ”народ и правительство Карабаха" - недопустимы".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, игнорирование Арменией того факта, что обсуждения по реинтеграции жителей армянского происхождения является внутренним делом Азербайджана и, что иностранные государства не играют в этом никакой роли, свидетельствует о том, что она не отказывается от агрессивной политики, начатой против страны в начале 90-х годов под прикрытием “самоопределения народов”: "Премьер-министр Армении должен понимать, что права армянских жителей Карабахского региона никогда не могут превалировать над правами азербайджанского населения региона, а Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход к различным народам, проживающим на его территории".

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: Pashinyan's attempt to interfere in dialogue with Armenian residents of Karabakh is unacceptable
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Paşinyanın Qarabağın erməni sakinləri ilə dialoqa müdaxilə etməyə çalışması qəbuledilməzdir"

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