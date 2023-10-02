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Айхан Гаджизаде ответил послу Финляндии: Закрывать глаза на заявление ООН — лицемерие

Айхан Гаджизаде ответил послу Финляндии: Закрывать глаза на заявление ООН — лицемерие Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на утверждения посла Финляндии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре, являющейся также послом и в других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 23:14
Айхан Гаджизаде ответил послу Финляндии: Закрывать глаза на заявление ООН — лицемерие

Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на утверждения посла Финляндии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре, являющейся также послом и в других странах Южного Кавказа, Кирсти Наринен.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице азербайджанского дипломата в соцсети Х (ранее Twitter).

"Армения совершила многочисленные зверства против азербайджанцев, в то время как Азербайджан никогда не нападал на гражданское население армянского происхождения, наоборот, обеспечил безопасную среду для их реинтеграции. Закрывать глаза на заявления Организации Объединенных Наций, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев о том, что Азербайджан не выселяет силой армян, - не что иное, как лицемерие", - говорится в сообщении.

Отметим, что финский дипломат заявила, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана якобы покинули регион не добровольно, а столкнулись со "страхом насилия".

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə Finlandiya səfirinə: BMT-nin bəyanatına göz yummaq ikiüzlülükdür

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