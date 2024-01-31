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Айхан Гаджизаде ответил чешскому спикеру

Айхан Гаджизаде ответил чешскому спикеру Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил председателю Палаты депутатов парламента Чехии Маркете Пекаровой Адамовой.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 17:42
Айхан Гаджизаде ответил чешскому спикеру

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил председателю Палаты депутатов парламента Чехии Маркете Пекаровой Адамовой.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

По его словам, вместо того, чтобы комментировать вопросы, основанные на армянских вымыслах, главе чешского законодательного органа следовало бы спросить, когда Армения прекратит территориальные претензии к своим соседям, как это предусмотрено ее конституцией и законодательством.

Отметим, что Маркета Пекарова Адамова в ходе совместной пресс-конференции с председателем парламента Армении в Ереване заявила, что Азербайджан якобы уклоняется от переговоров с Арменией.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada responds to Czech speaker
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə çexiyalı spikerə cavab verib: "Ermənistandan qonşularına ərazi iddiasından əl çəkəcəyini soruşmaq daha yaxşıdır"

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