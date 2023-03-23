Айхан Гаджизаде опроверг утверждения о вызове посла Азербайджана в МИД Нидерландов

Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов не вызывали в МИД этой страны.

Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов не вызывали в МИД этой страны.

Как передает Report , об этом заявил руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Согласно распространенному в армянской прессе утверждению, азербайджанский посол был вызван в МИД Нидерландов, где ему, якобы, напомнили о неисполнении Азербайджаном решения Международного суда по Лачынской дороге. А.Гаджизаде подчеркнул, что эта информация является ложной.

"Эта информация, распространенная армянской прессой, является очередной ложью и манипуляцией армянской стороны, не отражающей истину.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов не был вызван в Министерство иностранных дел этой страны.

В последний раз посол проводил встречу в МИД 15 марта по собственной инициативе", - добавил А.Гаджизаде.