Айхан Гаджизаде: Обсуждается возобновление работы посольства Азербайджана в Сирии

Обсуждается возможность восстановления работы посольства Азербайджана в Сирии.

Обсуждается возможность восстановления работы посольства Азербайджана в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

По его словам, делегация под руководством замглавы МИД [Ялчына Рафиева] находится с визитом в Сирии.

Гаджизаде уточнил, что делегация провела встречу с министром иностранных дел переходного правительства [Асаадом Хасаном Аш-Шибани] Сирии.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Сирией и Азербайджаном. Как вам известно, деятельность посольства Азербайджана в Сирии была приостановлена в 2012 году. На данном этапе обсуждается вопрос о возобновлении его работы", - сказал он.