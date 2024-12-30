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Айхан Гаджизаде: Обсуждается возобновление работы посольства Азербайджана в Сирии

Айхан Гаджизаде: Обсуждается возобновление работы посольства Азербайджана в Сирии Обсуждается возможность восстановления работы посольства Азербайджана в Сирии.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 11:00
Айхан Гаджизаде: Обсуждается возобновление работы посольства Азербайджана в Сирии

Обсуждается возможность восстановления работы посольства Азербайджана в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

По его словам, делегация под руководством замглавы МИД [Ялчына Рафиева] находится с визитом в Сирии.

Гаджизаде уточнил, что делегация провела встречу с министром иностранных дел переходного правительства [Асаадом Хасаном Аш-Шибани] Сирии.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Сирией и Азербайджаном. Как вам известно, деятельность посольства Азербайджана в Сирии была приостановлена в 2012 году. На данном этапе обсуждается вопрос о возобновлении его работы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Suriyada Azərbaycan səfirliyinin bərpası məsələsi müzakirə olunur

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