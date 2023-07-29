Айхан Гаджизаде: Никто не может поставить под сомнение легитимность ППП в Лачыне

"Ссылаясь на международное право и международное гуманитарное право, пресс-секретарь МИД Армении не знает, что Лачынский ППП был создан Азербайджаном на его суверенной территории, и никто не может поставить под сомнение его легитимность. Международный суд

"Ссылаясь на международное гуманитарное право, пресс-секретарь МИД Армении не знает, что Лачынский ППП был создан Азербайджаном на его суверенной территории, и никто не может поставить под сомнение его легитимность. Международный суд также отклонил это требование Армении".

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде указал, что отношение МИД Армении к задержанию Вагифа Хачатуряна состоит из дезинформации и напомнил, что он находится в международном розыске:

"МИД Армении снова распространяет дезинформацию. Упомянутый 68-летний Вагиф Черкезович Хачатурян находится в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом в Ходжалы.

При этом представитель МИД подчеркнул, что Армения злоупотребляет деятельностью МККК:

"К сожалению, вместо того, чтобы принести извинения и помочь привлечь к ответственности военных преступников, официальные лица Армении по-прежнему пытаются оправдать незаконные действия, в том числе злоупотребление деятельностью МККК для уклонения от правосудия".