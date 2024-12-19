Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример двойных стандартов

13:37

Настоящее "вероломство" - это представление лжи в качестве правды "известными, честными и беспристрастными" организациями США и использование прав человека в качестве инструмента исключительно в геополитических целях.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление посольства США в Азербайджане.

Он отметил, что необоснованные претензии к Азербайджану со стороны США, позиционирующих себя на международном уровне как защитников прав человека и при этом игнорирующих многие права человека, являются явным примером двойных стандартов.

"Критика может быть эффективной только тогда, когда намерения критикующего чисты, а мораль - высока. Извлечение уроков из прошлых ошибок является основным условием для успешных шагов в будущем", - сказал представитель МИД Азербайджана.