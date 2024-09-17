О нас

Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать

Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 15:38
Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать

Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в целом, за последние несколько недель армянские официальные лица в вопросе мирного договора ограничиваются в основном противоречивыми заявлениями: "Они искажают реалии мирного процесса. Армянская сторона предлагает подписать мирное соглашение на основе согласованных на данный момент положений. Однако азербайджанская сторона считает подобный подход неприемлемым, и неоднократно об этом заявляла. Есть такое правило, что документ не считается согласованным, пока не согласованы все его пункты".

Глава МИД отметил, что переговоры по проекту ведутся за закрытыми дверями, и детали не раскрываются широкой общественности. Можно сказать лишь, что на данный момент согласованы примерно 80% положений. Нельзя просто исключить несогласованные пункты".

Гаджизаде сказал, что для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, необходимо прояснить сохраняющиеся по ряду направлений проблемные вопросы: "В целом, для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою Конституцию, в которой в настоящее время сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Пока Армения не исключит данные претензии из своих законодательных актов, о мире между двумя странами не может быть и речи".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aykhan Hajizada: Discussions needed on peace treaty with Armenia
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Sülh sazişi ilə bağlı müzakirələrə ehtiyac var

Другие новости из категории

МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу
МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу
17 сентября 2024 г. 16:11
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира в Азербайджане
17 сентября 2024 г. 14:15
МИД Азербайджана: Две трети госграницы с Грузией согласованы, работа продолжается
МИД Азербайджана: Две трети госграницы с Грузией согласованы, работа продолжается
17 сентября 2024 г. 14:02
МИД: Игнорирование Нидерландами факта многолетней оккупации Карабаха Арменией вызывает сожаление
МИД: Игнорирование Нидерландами факта многолетней оккупации Карабаха Арменией вызывает сожаление
17 сентября 2024 г. 13:41
Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора
Глава турецкой разведки: Мир между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора
17 сентября 2024 г. 13:16
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
НПО Азербайджана: США и ЕС должны усилить контроль за торговыми операциями Армении
НПО Азербайджана: США и ЕС должны усилить контроль за торговыми операциями Армении
17 сентября 2024 г. 11:00
Азербайджанские НПО требуют от США и Евросоюза заставить Армению соблюдать санкции, введенные против РФ
Азербайджанские НПО требуют от США и Евросоюза заставить Армению соблюдать санкции, введенные против РФ
17 сентября 2024 г. 10:16
Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном
Замминистра нацобороны Турции заявил об укреплении военного союза с Азербайджаном
17 сентября 2024 г. 02:08
Миллер: США с нетерпением ждут возможности организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Миллер: США с нетерпением ждут возможности организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении
17 сентября 2024 г. 00:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi