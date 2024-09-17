Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать

Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать.

Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать.

Об этом в интервью Report сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в целом, за последние несколько недель армянские официальные лица в вопросе мирного договора ограничиваются в основном противоречивыми заявлениями: "Они искажают реалии мирного процесса. Армянская сторона предлагает подписать мирное соглашение на основе согласованных на данный момент положений. Однако азербайджанская сторона считает подобный подход неприемлемым, и неоднократно об этом заявляла. Есть такое правило, что документ не считается согласованным, пока не согласованы все его пункты".

Глава МИД отметил, что переговоры по проекту ведутся за закрытыми дверями, и детали не раскрываются широкой общественности. Можно сказать лишь, что на данный момент согласованы примерно 80% положений. Нельзя просто исключить несогласованные пункты".

Гаджизаде сказал, что для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, необходимо прояснить сохраняющиеся по ряду направлений проблемные вопросы: "В целом, для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою Конституцию, в которой в настоящее время сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Пока Армения не исключит данные претензии из своих законодательных актов, о мире между двумя странами не может быть и речи".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.