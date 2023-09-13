Айхан Гаджизаде назвал неприемлемыми заявления пресс-секретаря МИД Франции

Заявления пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр на пресс-конференции 12 сентября, которые не служат миру и стабильности в регионе, формируют ложное впечатление о текущей ситуации и в одностороннем порядке защищают

Заявления пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр на пресс-конференции 12 сентября, которые не служат миру и стабильности в регионе, формируют ложное впечатление о текущей ситуации и в одностороннем порядке защищают Армению, являются неприемлемыми.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Азербайджан на своей суверенной территории имеет право направлять свои вооруженные силы в любом направлении с целью проведения учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти шаги недопустимо: "В то же время эти шаги ни в коем случае не могут поставить под сомнение приверженность нашей страны существующей мирной повестке дня. Приверженность Азербайджана мирному процессу прочна, и эта позиция была подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года".