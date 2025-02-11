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Айхан Гаджизаде: Наращивание военного потенциала Армении является прямой угрозой безопасности Азербайджана

Айхан Гаджизаде: Наращивание военного потенциала Армении является прямой угрозой безопасности Азербайджана 10^53
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 11:03
Айхан Гаджизаде: Наращивание военного потенциала Армении является прямой угрозой безопасности Азербайджана

Наращивание военного потенциала Армении представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованную в агентстве "Арменпресс".

Он отметил, что после окончания 44-дневной войны военные расходы Армении увеличились почти в 3 раза - с около $600 млн в 2021 году до $1,6 млрд:

"Более того, согласно недавно подписанным военным контрактам, Армения приобретает наступательное вооружение, способное наносить удары по территории Азербайджана на дальние расстояния. Учитывая сохраняющиеся территориальные претензии в конституции и правовых актах Армении, а также факт роста реваншизма, обоснование наращивания военного потенциала Армении является неискренним и представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Ermənistanın hərbi potensialının artırılması Azərbaycanın təhlükəsizliyinə birbaşa təhdiddir

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