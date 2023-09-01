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Айхан Гаджизаде ответил на необоснованные претензии Никола Пашиняна

Айхан Гаджизаде ответил на необоснованные претензии Никола Пашиняна Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 22:12
Айхан Гаджизаде ответил на необоснованные претензии Никола Пашиняна

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети Х.

"Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности. Азербайджан примет меры для предотвращения подобных провокаций", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə Paşinyanın iddialarına cavab verib

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