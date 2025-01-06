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Айхан Гаджизаде: Мы требуем от Франции прекратить действия, дестабилизирующие регион

Айхан Гаджизаде: Мы требуем от Франции прекратить действия, дестабилизирующие регион 18:22
Внешняя политика
6 января 2025 г. 18:26
Айхан Гаджизаде: Мы требуем от Франции прекратить действия, дестабилизирующие регион

Азербайджан требует от Франции прекратить действия, которые не служат миру и дестабилизируют обстановку в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде к заявлениям Макрона, озвученным на конференции послов в Париже.

"В период, когда в регионе возникли реальные условия для мира, мы категорически осуждаем провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана и подготавливает Армению к реваншистским действиями, а также помогает ее усиленному вооружению", - заявил Гаджизаде.

Пресс-секретарь также отметил, что попытки переложить на Азербайджан ответственность за провалы неоколониальной политики Франции на заморских территориях свидетельствуют о неверной политике этой страны.

"Вместо обвинений в адрес других стран Франции следовало бы извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Fransadan regionda sabitliyi pozan addımlarına son qoymağı tələb edirik

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