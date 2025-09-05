Айхан Гаджизаде: Москва ошибается, считая арест 13 граждан РФ причиной ухудшения отношений с Баку

В Москве ошибаются, если считают арест 13 граждан России в Азербайджане в качестве причины ухудшения двусторонних отношений с Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства от 4 сентября о страховых выплатах по факту крушения самолета AZAL, а также высказывания его представителя о текущем состоянии азербайджано-российских отношений.

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что представление пресс-секретарем МИД РФ ареста 13 российских граждан в Азербайджане в июле текущего года в качестве причины ухудшения азербайджано-российских отношений и выдвижение их освобождения в качестве условия для улучшения этих отношений является ошибочным.

"Хорошо известно, что напряжение в азербайджано-российских отношениях вызвано именно катастрофой самолета AZAL, сбитого в результате атаки, и последующим поведением российских официальных лиц. Дополнительным источником напряженности стало также преследование азербайджанцев по этническому признаку в России, избиение и убийство азербайджанцев в Екатеринбурге. Кроме того, деятельность различных государственных структур России, направленная против Азербайджана, также является фактором, негативно влияющим на двусторонние отношения", - подчеркнул Гаджизаде.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.