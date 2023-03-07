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Айхан Гаджизаде: МИД Франции демонстрирует предвзятость в вопросе провокаций в нашем регионе

Айхан Гаджизаде: МИД Франции демонстрирует предвзятость в вопросе провокаций в нашем регионе 19:21
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 19:40
Айхан Гаджизаде: МИД Франции демонстрирует предвзятость в вопросе провокаций в нашем регионе

Министерство иностранных дел Франции в очередной раз демонстрирует предвзятую и необоснованную позицию, комментируя провокации в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных СМИ.

"Недопустимо, чтобы французская сторона вместо призыва к выводу незаконных армянских вооруженных сил с суверенных территорий Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, 4 резолюциями Совета Безопасности ООН, членом которой она является, и трехсторонним заявлением, представляла незаконные армянские вооруженные формирования в качестве “полиции” и косвенно оправдывала их провокации на территории Азербайджана", - заявил он.

По его словам, французская сторона должна понимать, что попытка армянской стороны продолжить незаконную военную деятельность с использованием обходных дорог под предлогом протестов на Лачынской дороге является грубым нарушением международных обязательств.

"Еще раз напоминаем, что осуществление всех необходимых шагов для предотвращения продолжающихся провокаций, борьбы с армянскими вооруженными силами, которые, вопреки своим обязательствам, еще не были выведены с азербайджанских территорий, в том числе для недопущения ввоза на суверенную территорию Азербайджана оружия, боеприпасов и мин и их использования является суверенным правом нашей страны", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Fransa XİN bölgəmizdə baş verən təxribatlar barədə qərəzli mövqe nümayiş etdirir"

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