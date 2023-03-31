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Айхан Гаджизаде: Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона

Айхан Гаджизаде: Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона в целом.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 16:18
Айхан Гаджизаде: Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона

Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона в целом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, об этом заявил пресс-секретарь министерства Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания представителя МИД Ирана Насира Канани.

А.Гаджизаде отметил, что последние 30 лет Иран закрывал глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий: "Иран не придавал значения оккупации и разграблению Карабаха и Восточного Зангезура, разрушению и осквернению 65 из имевшихся 67 мечетей".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Iranian-Armenian brotherhood remains threat to region
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Bu gün İran-Ermənistan qardaşlığı bütövlükdə region üçün təhlükə olaraq qalmaqdadır"

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