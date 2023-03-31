Айхан Гаджизаде: Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона

Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона в целом.

Ирано-армянское братство продолжает оставаться угрозой для региона в целом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, об этом заявил пресс-секретарь министерства Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания представителя МИД Ирана Насира Канани.

А.Гаджизаде отметил, что последние 30 лет Иран закрывал глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий: "Иран не придавал значения оккупации и разграблению Карабаха и Восточного Зангезура, разрушению и осквернению 65 из имевшихся 67 мечетей".